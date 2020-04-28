Русфинанс Банк предлагает дистанционное решение по автокредитам на LADA

#ПоддержиАвтобизнес

На фоне сохранения сложной эпидемиологической обстановки в России Русфинанс Банк и АВТОВАЗ расширяют возможности дистанционной поддержки клиентов. Клиентам стала доступна система онлайн-заказа автомобилей LADA и предложена возможность получить дистанционное решение банка по автокредиту, сообщает пресс-служба Русфинанс Банка.

Напомним, АВТОВАЗ с 15 апреля запустил систему онлайн-заказа автомобилей. Для заказа и приобретения доступны все модели LADA из наличия у официальных дилеров. Чтобы оформить онлайн-заказ, необходимо выбрать понравившийся автомобиль LADA на сайте lada.ru. Клиенты по-прежнему имеют возможность проверить автомобили, имеющиеся на складе у предпочитаемого дилера, и отправить свои контакты для обратного звонка. Система сама уведомит дилера, и менеджер автосалона свяжется с клиентом для дистанционной презентации выбранного автомобиля и обсуждения деталей сделки, в том числе на условиях трейд-ин или с использованием кредита, установки дополнительного оборудования. После оплаты, в зависимости от ситуации в регионе, автомобиль можно забрать в автосалоне или заказать доставку на дом с помощью эвакуатора с соблюдением всех мер безопасности.

На сайт lada.ru также добавлен сервис дистанционного одобрения кредита на автомобиль от Русфинанс Банка. Новый функционал позволяет клиенту заполнить онлайн-заявку, не выходя из дома, и в течение минуты получить финальное решение банка по кредиту, которое будет действовать 90 дней. За это время заемщику останется только оформить покупку автомобиля на ранее оговоренных условиях в официальном дилерском центре LADA.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам первого квартала 2020 года российские дилеры LADA продали 79600 машины, что на 3% ниже показателя годичной давности. В результате рыночная доля LADA с начала года составила 20,0% против 21,0% годом ранее, согласно данным АЕБ. Бестселлером АВТОВАЗа в январе-марте стала LADA Granta, чья реализация выросла на 4% и составила 29660 автомобилей. Второй результат показала LADA Vesta – 26785 проданных машин (-4%). На третьем месте по популярности среди моделей LADA идет универсал LADA Largus, на котором остановили свой выбор 8884 покупателя (-6%). Далее следует внедорожник LADA 4x4, разошедшийся тиражом 6651 экземпляр (-14%). Реализация модели LADA XRAY составила 5170 штук (-20%).

Быстро узнать стоимость нового автомобиля на рынке можно на сайте «Цена авто», оценить свой автомобиль с пробегом - с помощью калькулятора «Оценить авто».