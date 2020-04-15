АВТОСТАТ | Сетелем Банк ввел бесплатное дистанционное погашение автокредитов на LADA

Сетелем Банк ввел бесплатное дистанционное погашение автокредитов на LADA

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Сетелем Банк ввел бесплатное дистанционное погашение автокредитов на LADA

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В целях повышения комфорта и безопасности клиентов в ситуации распространения коронавируса АВТОВАЗ и Сетелем Банк ввели дополнительные возможности, позволяющие клиентам осуществлять бесплатное дистанционное погашение автокредитов.

Как сообщает пресс-служба АВТОВАЗа, начиная с 4 апреля, любой клиент Сетелем Банка, оформивший кредит в рамках программы LADA Finance, без каких-либо дополнительных условий и комиссий сможет внести ежемесячный платеж не выходя из дома через «Автоплатеж», доступный в Сбербанк-Онлайн, а также с помощью любой карты платежных систем МИР, Visa, MasterCard на сайте Сетелем Банка (отсутствие комиссии для клиента по данному способу оплаты доступно до 30 апреля 2020 года). При этом Сетелем Банк возьмет все расходы по оплате комиссий за клиента на себя.

Кроме того, Сетелем Банк продолжает оказывать всю необходимую информационную и консультационную поддержку клиентам. Сервисы по обслуживанию действующих кредитов доступны онлайн в Личном кабинете на сайте Сетелем Банка, а также в мобильном приложении «Мой Банк» в AppStore и Google Play.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам 2019 года порядка 45% розничных продаж автомобилей LADA было реализовано с использованием программ LADA Finance.

Быстро узнать стоимость нового автомобиля  LADA на рынке можно на сайте «Цена авто», оценить свой автомобиль с пробегом - с помощью калькулятора «Оценить авто».

, источник: АВТОСТАТ

Теги: автоваз автокредитование f&i финансы коронавирус поддержиавтобизнес lada

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