Клиенты Changan могут получить автокредит онлайн

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Компания Changan совместно с банками-партнерами программы Changan Finance приняли решение в связи с текущей эпидемиологической ситуацией в России предоставить клиентам возможность получить одобрение кредита на автомобиль онлайн.

Клиенты Changan могут воспользоваться условиями программы Changan Finance без личного визита в дилерский центр. Специалисты банков готовы рассматривать заявки и принимать решение о выдаче кредита на автомобиль для клиентов, которые обратились к дилеру по телефону или через сайт, сообщает пресс-служба Changan. После размещения заявки сотрудник банка свяжется с клиентом по телефону и заполнит анкету онлайн. Данная заявка без визуальной идентификации будет рассматриваться по тем же правилам, что и обычная.

Для всех клиентов Changan в России действует бесконтактный сервис. Специалисты колл-центра Changan готовы оперативно оказать помощь и предоставить профессиональную консультацию по вопросам ремонта и обслуживания автомобиля по телефону, а также по электронной почте.

Напомним, ранее компания Changan приняла решение в связи пандемией коронавируса предоставить своим клиентам по всей России возможность продлить срок прохождения регулярного ТО. Согласно действующему регламенту о техническом обслуживании автомобилей Changan, установленный период прохождения ТО в зависимости от модели и срока эксплуатации, составляет 3, 6 или 12 месяцев. Исходя из текущей ситуации, связанной с пандемией коронавируса, клиенты Changan с 1 апреля 2020 года по 30 апреля 2020 года получают возможность отсрочить прохождение регулярного технического обслуживания, если своевременное его прохождение является объективно невозможным в период действия режима самоизоляции на территории России. Владелец автомобиля Changan имеет право воспользоваться данной отсрочкой в связи с закрытием дилерского центра, либо в случае нахождения клиента на лечении COVID-19.

Отсрочка предоставляется на срок до 1 календарного месяца, начиная с даты, не позже которой необходимо пройти ТО согласно Регламенту, с обязательной отметкой в сервисной книжке. Данная отсрочка распространяется исключительно на временной интервал прохождения ТО, если временной интервал прохождения ТО истекает в период с 1 по 30 апреля 2020 года. В зависимости от развития эпидемиологической ситуацией в России срок действия отсрочки может быть изменен.

Российские дилеры Changan в марте реализовали 573 автомобиля, что в 5 раз больше по сравнению с прошлым годом. За три месяца 2020 года продажи Changan выросли в 6 раз и составили 1245 машин. Бестселлером Changan стал кроссовер CS35 Plus, который в первом квартале 2020-го нашел 897 покупателей. Второе место по объему продаж занял новый среднеразмерный кроссовер CS55, появившийся на российском рынке в декабре прошлого года.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в феврале 2020 года компания Changan представила на российском рынке обновленный кроссовер Changan CS75FL.

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