Клиенты Genesis и Сетелем Банка смогут оплачивать кредиты онлайн без комиссии

#ПоддержиАвтобизнес

Бренд Genesis и банк-партнер Сетелем Банк сообщают об отмене комиссии за онлайн-платежи по автокредитам. Клиентам предоставляется дополнительная мера поддержки во время действия ограничений, связанных с эпидемиологической обстановкой, сообщает пресс-служба корейской премиум-марки. Как отмечается, новые условия призваны сделать взаимодействие с финансовым учреждением более комфортным и безопасным для клиентов.

Владельцы Genesis, оформившие покупку по программе Genesis Finance в Сетелем Банке, смогут совершать платежи по автокредиту полностью дистанционно. Для этого можно воспользоваться функцией «Автоплатеж» в приложении «Сбербанк Онлайн». Произвести оплату без комиссии в период с 4 по 30 апреля 2020 также можно на сайте Сетелем Банка с помощью любой карты платежных систем МИР, Visa или MasterCard.

Напомним, ранее бренд Genesis запустил программу Genesis C A R E по продлению гарантии на автомобили по всему миру. Ее цель – на фоне пандемиии COVID-19 поддержать своих клиентов, которые испытывают трудности с техническим обслуживанием своих транспортных средств: из-за ограничения доступа к сервисным центрам у некоторых их них срываются сроки по плановому техобслуживанию, а соответственно под угрозой – гарантийные обязательства производителя.

В программе Genesis C A R E могут принять участие все автомобили бренда, чей срок гарантии истекает с 30 марта по 30 апреля 2020 года. Все свои обязательства по гарантийному обслуживанию и ремонту Genesis обещает продлить до 31 мая нынешнего года, то есть, сдвигает временную планку на месяц. С каждым владельцем Genesis, автомобиль которого подпадает под действие объявленной программы, обещают связаться лично и обговорить новые сроки по сервисным услугам.

Напомним, в России бренд Genesis представлен тремя седанами – спортивным G70, среднеразмерным бизнес-седаном G80, а также G90, который является флагманом линейки. Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам первого квартала 2020 года российские дилеры Genesis реализовали 431 автомобиль, что на 29% ниже показателя годичной давности.

Быстро узнать стоимость нового автомобиля на рынке можно на сайте «Цена авто».