РГС Банк предлагает автокредиты до 1 млн рублей без подтверждения дохода и первоначального взноса

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РГС Банк изменил условия оформления кредита по программе «Кредит на авто с залогом». Теперь приобрести автомобиль на сумму до 1 млн рублей можно всего по двум документам: паспорт РФ и второй документ, удостоверяющий личность. Для кредита на сумму, превышающую 1 млн рублей, потребуется документ, подтверждающий размер ежемесячного дохода, сообщает пресс-служба РГС Банка.

Программа «Кредит на авто с залогом» позволяет приобрести подержанный автомобиль любого производителя без требований к возрасту автомобиля и без страхования. Клиентам доступно получение кредита на сумму до 1,5 млн рублей, сроком до пяти лет, без первоначального взноса и по ставке 16,9%.

По итогам первого квартала 2020 года клиенты РГС Банка оформили залоговые автокредиты на общую сумму более 8,5 млрд рублей, а средняя сумма кредита на авто составила 800 тыс. рублей на срок 4,5 года. Наиболее популярные марки подержанных автомобилей среди клиентов РГС Банка – это LADA, KIA, Hyundai, Volkswagen и Nissan.

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