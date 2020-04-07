Газпромбанк Автолизинг поддержит пострадавших из-за сложной экономической ситуации клиентов

#ПоддержиАвтобизнес

Газпромбанк Автолизинг, оказывающий услуги финансовой аренды транспорта для бизнеса, разработал ряд мер поддержки клиентов в сложной экономической ситуации, вызванной девальвацией рубля и последствиями пандемии коронавируса. Пострадавшие предприниматели и юридические лица могут обратиться в компанию за пересмотром условий действующих договоров лизинга, тем самым сохранив за собой право использования транспортных средств в интересах бизнеса, сообщает пресс-служба Газпромбанк Автолизинга.

Опций, которыми могут воспользоваться клиенты, несколько. Самая простая из них – перенос даты ежемесячного платежа, чтобы максимально подстроить ее под изменившийся бизнес. Такая возможность доступна всем клиентам Газпромбанк Автолизинга вне зависимости от даты заключения договора уже со следующего календарного месяца с момента передачи предмета лизинга.

Дальнейшие меры включают в себя лизинговые каникулы и снижение финансовой нагрузки в рамках исполнения обязательств – как за счет увеличения размера выкупного платежа, так и увеличения срока действующего договора. Причем пересмотр условий происходит без каких-либо комиссий и является бесплатным для всех лизингополучателей.

Чтобы воспользоваться перечисленными мерами поддержки, лизингополучателю необходимо уведомить Газпромбанк Автолизинг о своей заинтересованности по телефону, а также направить по электронному адресу соответствующее заявление. Последующее решение принимается в течение нескольких дней индивидуально, исходя из текущего состояния бизнеса клиента.

Ранее Газпромбанк Автолизинг максимально оптимизировал возможность заключения сделок по обновлению/пополнению автопарков в режиме онлайн в связи со сложной эпидемиологической обстановкой в России и предпринимаемыми властями страны мерами по противодействию распространения коронавирусной инфекции (COVID-19). Клиенты компании могут найти автомобиль нужной комплектации по выгодной цене, не выходя из дома (в том числе с мобильного устройства), получить коммерческое предложение и заключить сделку в личном кабинете с использованием электронного документооборота. Встреча с представителем лизинговой компании состоится лишь на передаче транспортного средства в автосалоне.

Кроме того, в конце марта Газпромбанк Автолизинг возобновил программу льготного лизинга колесной техники. Клиентам компании будет предоставлена скидка размером до 12,5% от Минпромторга, а дополнительные 2% от Газпромбанк Автолизинга можно получить за своевременное внесение ежемесячных платежей.

По итогам 2019 года Газпромбанк Автолизинг заключил 4605 договоров, из которых на долю легковых автомобилей пришлось 2220 (5,12 млрд рублей), LCV – 1481 (1,82 млрд рублей), грузовиков – 904 сделки (2,92 млрд рублей). Среди самых популярных в портфеле марок легковых машин первенство у марки LADA (12,8%), за которой следуют Toyota (11,4%), Mercedes-Benz (8,0%), BMW (6,6%) и KIA (6,4%). В сегменте легкой коммерческой техники свой ТОП-5, с большим отрывом от преследователей его возглавил отечественный ГАЗ (46,6%). Далее в списке востребованных фургонов и грузовичков марки Ford (28,6%), LADA (8,2%), UAZ (5,1%) и Isuzu (2,2%). Свои лидеры и среди грузовиков. На пике популярных в портфеле Газпромбанк Автолизинга машин – продукция ГАЗа (24,3%), КамАЗа (16,9%), Isuzu (7,2%), DAF (6,5%) и Kassbohrer (4,3%).

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