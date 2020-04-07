АВТОСТАТ | Выдачи автокредитов в марте выросли

Выдачи автокредитов в марте выросли

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Выдача автокредитов в марте выросла на 24%

Обзор рынка легковых автомобилей в России
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Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» оценили итоги выдачи автокредитов на новые автомобили в марте на основании обмена данными с 19 ведущими автокредитными банками. Доля банков, участвующих в обмене, составляет 75% от всего кредитного рынка, показываемого НБКИ.

Выдача кредитов в марте нынешнего года по отношению к марту 2019-го выросла на 3% в штуках и на 24% в денежном выражении. Динамика марта к февралю текущего года составила +38% в штуках и +41% в рублях.

Рост выдач кредитов на новые автомобили по итогам 1 квартала составил 11% в количественном и 23% в денежном выражении.

Средняя сумма кредита на новые автомобили в марте 2020 года в сравнении с мартом 2019-го выросла на 20%, а в сравнении «квартал к кварталу» - на 11%.

Более подробная информация - в прилагаемом видео:

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, источник: АВТОСТАТ

Теги: кредиты автокредитование f&i финансы

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