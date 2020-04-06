УАЗ и Сетелем Банк запустили сервис бесплатного дистанционного погашения автокредитов

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УАЗ и Сетелем Банк с 4 апреля запустили сервис бесплатного дистанционного погашения автокредитов по программе «УАЗ Финанс».

Как сообщает пресс-служба УАЗа, клиенты, оформившие кредиты в рамках сервиса «УАЗ Финанс», теперь могут вносить средства непосредственно из дома через Интернет без каких-либо дополнительных условий и трат, что актуально в непростое для страны время. Оплата производится с помощью функции «Автоплатеж» в Сбербанк-Онлайн, а также переводом с любой карты МИР, Visa, Master Cardна сайте Сетелем Банка, который берет на себя все комиссионные расходы.

Сервисы по обслуживанию действующих кредитов доступны онлайн в «личном кабинете» на официальном сайте Сетелем Банка, а также в мобильном приложении «Мой Банк» в App Store и Google Play. Клиентам будет оказана вся необходимая информационная и консультационная поддержка.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам первых двух месяцев 2020 года продажи УАЗа на российском рынке составили 4551 автомобиль, что на 2% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. Бестселлером марки остается флагманский внедорожник УАЗ «Патриот».

Полный список дилеров УАЗа (и не только) по городам РФ - смотрите на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».