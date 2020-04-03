Русфинанс Банк рекомендует оплачивать платежи по кредитам дистанционно

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Русфинанс Банк рекомендует клиентам вносить платежи по кредитам дистанционно для соблюдения режима самоизоляции. Это поможет снизить потенциальную угрозу вирусного заражения, сообщает пресс-служба кредитной организации.

При наличии открытого счета в Росбанке для внесения без комиссии ежемесячного платежа по кредиту в Русфинанс Банке достаточно пополнить карту Росбанка с карты другого банка в мобильном приложении. Для этого на смартфон (платформы iOS или Android) должно быть установлено приложение Росбанк Онлайн и активирован личный кабинет. Это можно произвести со стационарного компьютера на сайте банка www.rosbank.ru.

Если клиент имеет счет в Росбанке, но у него отсутствует пластиковая карта банка, то для удобства внесения ежемесячных платежей заемщик Русфинанс Банка может выпустить цифровую карту в мобильном приложении Росбанк Онлайн, ее обслуживание бесплатное.

Цифровую карту можно использовать для пополнения счета без комиссии в целях погашения кредита в Русфинанс Банке, для оплаты различных товаров и услуг в интернете, а также в обычных магазинах, оплачивая покупки смартфоном, предварительно привязав карту к кошельку Google Pay или Apple Pay. Безналичные расчеты в текущих условиях остается самой безопасной и быстрой формой платежей.

При отсутствии счета в Росбанке клиенты могут воспользоваться сервисом оплаты картой на сайте Русфинанс Банка или в ИНФО-БАНКЕ (вход через сайт или через мобильное приложение). За совершение платежа взимается комиссия: 0,8% по картам Mastercard и 1,6% по картам VISA и МИР от суммы платежа).