Произошел пересчет скидок и надбавок в ОСАГО для всех автовладельцев

1 апреля 2020 года в ОСАГО произошел пересчет скидок за безаварийность и надбавок за совершенные ДТП (коэффициент «бонус-малус», КБМ) для всех автовладельцев. Теперь КБМ определен с учетом сведений о страховых выплатах, зарегистрированных в АИС ОСАГО в период с 1 апреля 2019 года по 31 марта 2020 года, сообщает пресс-служба Российского союза автостраховщиков.

Как отметил президент РСА Игорь Юргенс, союз все технологические процессы отладил, несмотря на распространение коронавируса и усиление режима по самоизоляции. Более того, сделан значимый задел для усовершенствования работы масштабной базы данных АИС ОСАГО. Существенная доработка системы намечена на лето и она обеспечит усиленный контроль за качеством данных и за чистотой базы.

Напомним, это уже второй расчет скидок и надбавок по новой методике, год назад автовладельцы уже получили обновленные коэффициенты, тогда расчетная база бралась за два года. После реформирования системы расчета КБМ 1 апреля 2019 года количество автовладельцев, имеющих скидку коэффициента бонус-малус, увеличилось. Так, по итогам 2019 года КБМ менее 1 имели 33,8 млн водителей, или 89% автовладельцев. Это на 2,6 млн человек (или на 5%) больше, чем по итогам 2018 года.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», за январь-февраль 2020 года средняя цена полиса ОСАГО вновь снизилась по сравнению с аналогичным периодом 2019 года на 1,6% - с 5628 до 5539 рублей. Эта тенденция наблюдается уже 14 месяцев, с начала реформы по индивидуализации тарифов ОСАГО. При этом по сравнению с 2016 годом, первым, когда обязательная «автогражданка» работала с нынешними лимитами выплат, средняя цена полиса ОСАГО снизилась уже на 8%, а по итогам 2019 года средняя цена ОСАГО стала ниже на 5%. Средняя цена полиса ОСАГО для автомобилей физлиц в январе-феврале 2020 года снизилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1,53%, с 5545 до 5460 рублей.

Напомним, 9 января 2019 года вступили в силу изменения к указанию Банка России о тарифах на ОСАГО, согласно которым тарифный коридор по обязательной «автогражданке» был расширен на 20% вверх и вниз. Кроме того, был реформирован коэффициент «возраст-стаж» - вместо 4 градаций возраста и стажа он стал включать 58 градаций. Также в соответствии с этими изменениями с 1 апреля 2019 года была проведена реформа коэффициента бонус-малус (КБМ). В тех случаях, когда у автовладельца было несколько разных значений КБМ, за ним был закреплен один, самый низкий. Кроме того, КБМ перестал «сгорать» - теперь в случае перерыва в вождении за автовладельцем сохраняется тот же КБМ, который был у него до перерыва. За год, прошедший с начала реформы, средняя цена полиса ОСАГО уже снизилась на 5%.

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