АВТОСТАТ | В феврале было совершено порядка 14 тысяч лизинговых сделок по автотранспорту

В феврале было совершено порядка 14 тысяч лизинговых сделок по автотранспорту

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В феврале было совершено порядка 14 тысяч лизинговых сделок по автотранспорту

База лизинговых сделок транспортных средств во всех регионах РФ за 2020 год
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В ходе подготовки ежемесячного обзора «База лизинговых сделок транспортных средств во всех регионах РФ за 2020 год» эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» выяснили, что по итогам февраля в лизинг было оформлено 13,7 тыс. единиц автотранспорта. Это на 23% больше, чем в январе.

88% от этого количества пришлось на юридические лица, соответственно, оставшиеся 12% было совершено в отношении физлиц.

60% лизинговых сделок в последний зимний месяц было оформлено в сегменте легковых машин. Каждая четвертая сделка (24%) пришлась на грузовики, 14% - на LCV, а оставшиеся 2% - на автобусы.

Полная информация по всем лизинговым сделкам в различных субъектах России, в том числе в Республике Крым и Севастополе, содержится здесь.

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, источник: АВТОСТАТ

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