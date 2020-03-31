Газпромбанк Лизинг стал владельцем лизинговой компании «Каркаде»

Газпромбанк Лизинг договорился с финансовой группой Getin Holding S.A. (Польша) о продаже российской лизинговой компании «Каркаде», 100% учредителем которой являлась польская сторона. Согласно условиям сделки, Газпромбанк Лизинг стал владельцем 68% доли уставного капитала «Каркаде», еще 32% доли принадлежат дочерней компании Газпромбанка «Новые Финансовые Технологии». Сумма сделки составляет 2,9 млрд рублей сообщает пресс-служба Газпромбанк Лизинг.

Соглашению по заключению сделки, работа над которой началась в конце 2019 года, предшествовало выполнение ряда требований как со стороны польского законодательства, так и российского. Финансовая группа Getin Holding перед продажей российского актива обязана была расторгнуть договор с Getin Noble Bank (входит в Getin Holding) об установлении залога на 49% доли уставного капитала в российской лизинговой компании «Каркаде». Также сделка в обязательном порядке подлежала одобрению в Федеральной антимонопольной службе, проведению всех юридических и аудиторских экспертиз. Все условия сделки выполнены.

Приобретенная структурами Газпромбанка лизинговая компания «Каркаде» является одним из лидеров российского рынка автолизинга, обладает многолетней экспертизой и конкурентоспособной продуктовой линейкой для клиентов малого и среднего бизнеса. По данным рейтингового агентства «Эксперт РА» в 2019 году объем нового бизнеса «Каркаде» составил 24,5 млрд рублей, показав прирост на 19% по сравнению с 2018 годом. В сегменте автолизинга компания неизменно входит в ТОП-5, предоставляя различные виды транспорта на условиях финансовой аренды, в том числе с применением госпрограмм субсидирования Минпромторга РФ.

Произошедшая смена собственника «Каркаде» не отразится на текущей деятельности и процессах взаимодействия компании с клиентами. В течении 2020 года Газпромбанк Лизинг проведет детальный анализ всех бизнес-процессов «Каркаде», по результатам которого в 2021 году будет разработана единая бизнес-стратегияразвития, максимально отвечающая целям Группы Газпромбанка.

«Главной целью приобретения компании «Каркаде» является развитие рынка автомобильного направления группы Газпромбанка. Положительная синергия двух компаний – «Каркаде» и Газпромбанк Автолизинг – позволит усилить влияние на рынкеза счет большего проникновения лизинговых услуг в розничном бизнесе, – комментирует, генеральный директор Газпромбанк Лизинг Максим Агаджанов. – Текущий уровень проникновения лизинга на авторынке, а также сохраняющаяся положительная динамика автолизинга позволяют говорить о достаточном объеме сделок для обеих компаний в ближайшем будущем. Консолидированный портфель розничных лизинговых компаний, входящих теперь в группу Газпромбанка, по итогам 2020 года превысит 50 млрд рублей. В 2021 году мы планируем войти в ТОП-3 лизинговых компаний в сегменте автолизинга».

Быстро узнать стоимость нового автомобиля на рынке можно на сайте «Цена авто»