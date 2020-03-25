Выдача автокредитов в России увеличилась на 16%

За первые два месяца 2020 года россияне купили в кредит 128,3 тыс. автомобилей (новых и подержанных), что на 15,9% больше, чем за тот же период прошлого года. Такие данные приводит Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) по сведениям, собираемым с 4000 кредиторов.

Между тем, как отмечают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», рост выдачи автокредитов происходит на фоне увеличения рынка новых легковых машин в стране. Так, за отчетный период его объем составил 215 тыс. единиц - на 12% выше показателя января - февраля 2019 года.

Вероятно, количество выдаваемых автокредитов могло бы быть еще больше, если бы финансовые учреждения не изменили свою политику в отношении потенциальных заемщиков. В частности, эксперты отметили: рост выдачи автокредитов в эти месяцы происходил на фоне сокращения доли одобрения кредитных заявок. Если в прошлом году банки за указанный период одобрили порядка 47% всех клиентских заявок на автокредиты, то в начале 2020 года - только 34%.

Эксперты считают, что росту автокредитования способствовало возобновление программ господдержки. «Без сомнения, увеличение выдачи автокредитов оказало существенную поддержку российскому авторынку в начале 2020 года, - говорит исполнительный директор аналитического агентства «АВТОСТАТ» Сергей Удалов. - Стоит отметить, что, если бы не автокредитование, рыночного роста мы, скорее всего, либо не увидели, либо он был бы не столь ощутимым. При этом и рост выдачи автокредитов, и увеличение объема покупок новых автомобилей, в первую очередь, были связаны с госпрограммами льготного кредитования («Первый/Семейный автомобиль»). Если в январе - феврале прошлого года они были приостановлены, то в 2020 году заработали непосредственно с января».

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