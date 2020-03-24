Средняя премия по ОСАГО снижается 14 месяцев подряд

За январь-февраль 2020 года средняя цена полиса ОСАГО вновь снизилась по сравнению с аналогичным периодом 2019 года на 1,6% - с 5628 до 5539 рублей. Эта тенденция наблюдается уже 14 месяцев, с начала реформы по индивидуализации тарифов ОСАГО. При этом по сравнению с 2016 годом, первым, когда обязательная “автогражданка” работала с нынешними лимитами выплат, средняя цена полиса ОСАГО снизилась уже на 8%, а по итогам 2019 года средняя цена ОСАГО стала ниже на 5%, сообщает пресс-служба Российского союза автостраховщиков. Средняя цена полиса ОСАГО для автомобилей физлиц в январе-феврале 2020 года снизилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1,53%, с 5545 до 5460 рублей.

Средняя выплата за этот же период, напротив, вновь выросла на 5,4% - с 66198 до 69743 рублей. При этом одновременно со снижением средней премии на 4,3% выросло количество заключенных по ОСАГО договоров, с 4,96 до 5,17 млн штук. Сумма начисленных премий за этот же выросла на 2,7%, с 27,92 до 28,66 млрд рублей.

Количество заявленных убытков снизилось на 12,7% - с 431,3 тыс до 376,4 тыс штук. При этом общая сумма страховых выплат увеличилась сразу на 6,5% - с 23,3 до 24,8 млрд рублей.

“Все то время, что идет реформа по индивидуализации тарифов по ОСАГО, начатая Банком России 9 января 2019 года, мы слышим от разных экспертов, что страховые компании вот-вот поднимут тарифы. Однако на самом деле мы видим беспрецедентную для рынка ОСАГО ситуацию, когда средняя цена обязательной “автогражданки” снижается 14 месяцев подряд, при том, что средняя выплата продолжает расти и уже сравнима со средней выплатой по добровольному и дорогостоящему каско. Это - следствие возросшей конкуренции между страховыми компаниями. Сейчас крайне важно не потерять этот позитивный для автовладельцев тренд и максимально оперативно завершить очередной этап этой реформы, приняв соответствующие поправки к закону об ОСАГО. Особенно это важно с учетом нынешней волатильности курсов валют, которые существенно влияют на стоимость ремонта автомобилей”, - отметил президент РСА Игорь Юргенс.

Напомним, 9 января 2019 года вступили в силу изменения к указанию Банка России о тарифах на ОСАГО, согласно которым тарифный коридор по обязательной “автогражданке” был расширен на 20% вверх и вниз. Кроме того, был реформирован коэффициент “возраст-стаж” - вместо 4 градаций возраста и стажа он стал включать 58 градаций. Также в соответствии с этими изменениями с 1 апреля 2019 года была проведена реформа коэффициента бонус-малус (КБМ). В тех случаях, когда у автовладельца было несколько разных значений КБМ, за ним был закреплен один, самый низкий. Кроме того, КБМ перестал “сгорать” - теперь в случае перерыва в вождении за автовладельцем сохраняется тот же КБМ, который был у него до перерыва. За год, прошедший с начала реформы, средняя цена полиса ОСАГО уже снизилась на 5%.

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