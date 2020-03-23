ВТБ планирует предоставить кредитные каникулы пострадавшим от коронавируса заемщикам

ВТБ готов индивидуально рассматривать обращения клиентов, оказавшихся в сложном финансовом положении в связи с коронавирусом. Считая социальную ответственность важнейшим принципом своей работы, банк разработал комплекс мер по поддержке пострадавших от коронавируса розничных заемщиков, он начнет действовать после принятия соответствующих решений.

Как сообщает пресс-служба ВТБ, среди таких мер – отсрочка платежа по кредитным продуктам (как основной долг, так и проценты) клиентам, которые в результате пандемии оказались на больничном, понесли финансовые потери из-за карантина или неоплаченного отпуска. Кредитные каникулы могут быть предоставлены на срок до трех месяцев.

Как отмечается, это собственная инициатива банка в дополнение к программам, действующим в рамках законодательства РФ (таким, например, как ипотечные каникулы). Детали и сроки запуска инициативы будут объявлены банком до конца марта.

Напомним, что, помимо этого, клиенты ВТБ могут воспользоваться оформленными страховыми программами. В ряде случаев они дают возможность получить страховые выплаты для компенсации ежемесячных платежей по кредитам в связи с временной нетрудоспособностью или госпитализацией.

«При возникновении непредвиденной ситуации просим клиентов связаться с банком. Мы следим за развитием ситуации и готовы предпринимать все необходимые меры для индивидуальной поддержки клиентов», – заявили в ВТБ.

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