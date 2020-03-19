РГС Банк присоединился к госпрограмме льготного автокредитования

РГС Банк начал выдачу кредитов в рамках государственных программ льготного автокредитования «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль». Теперь заемщики банка по всей России могут получить субсидию в размере 10% от стоимости нового автомобиля, приобретенного в кредит (для жителей Дальневосточного федерального округа субсидия составит 25%), сообщает пресс-служба РГС Банка.

Получить кредит в РГС Банке возможно на срок до пяти лет, с первоначальным взносом от 20% и по ставке от 11,5%. Сделка может быть совершена в день обращения по двум документам. Оформление кредита доступно более чем в 400 точках продаж – как в офисах банка, так и в отделениях на территории автосалонов-партнеров.

Программа «Первый автомобиль» позволяет получить субсидию клиентам, у которых есть водительское удостоверение и на момент заключения кредитного договора не было в собственности автомобиля. Программа «Семейный автомобиль» ориентирована на семьи как минимум с двумя несовершеннолетними детьми (необходимо предоставление подтверждающих документов: свидетельства о рождении, опеке или попечительстве). Обязательным условием участия в обеих программах является отсутствие оформленных в 2019-2020 годах кредитов на покупку автомобиля и обязательство заемщика не заключать дополнительные договоры автокредитования в 2020 году. В рамках программ можно приобрести новые автомобили 2019-2020 гг. выпуска полной массой не более 3,5 тонн и максимальной стоимостью не выше 1 млн рублей.

«Программы покупки «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» оказались одной из самых эффективных мер для роста спроса на продукцию отечественного автомобилестроения за последние годы. Ожидаем, что действие этой важной социальной инициативы продлится до конца текущего года и останется одним из ключевых драйверов роста спроса на новые авто в России», – заявил президент-председатель правления РГС Банка Алексей Токарев.

Быстро узнать стоимость нового автомобиля на рынке можно на сайте «Цена авто», оценить свой автомобиль с пробегом - с помощью калькулятора «Оценить авто».