ТОП-10 банков по объему предоставленных в 2019 году автокредитов

Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» уже сообщали о том, что в минувшем году в России было выдано около 950 тыс. автокредитов. Что касается структуры рынка автокредитования, то он остается высокомонополизированным, т.к. в основном контролируется пятью крупнейшими игроками. Совокупная доля других участников не превышает 25%.

По данным banki.ru, в тройку банков-лидеров по объему предоставленных на 1 января 2020 года автокредитов входили: Русфинансбанк - 93,59 млрд рублей, Сетелем Банк (дочка Сбербанка) - 89,82 млрд рублей, ВТБ - 86,67 млрд рублей.

На четвертом месте в рейтинговой таблице находится Совкомбанк (75,28 млрд рублей), на пятом - ЮниКредит Банк (43,68 млрд рублей). В ТОП-10 также входят: БМВ-банк (26,31 млрд рублей), Кредит Европа Банк (21,59 млрд рублей), МС Банк Рус (21,28 млрд рублей), Экспобанк (20,47 млрд рублей), Тинькофф Банк (17,26 млрд рублей).

Отметим, что по числу выданных кредитов лидеры 2019 года практически те же. Так, в ТОП-5 входят: Русфинансбанк (130 тыс. шт.), Сетелем Банк (117,2 тыс. шт.), Совкомбанк (114,3 тыс. шт.), ВТБ (62,3 тыс. шт.) и ЮниКредит Банк (32 тыс. шт.). В остальных финансовых учреждениях число выданных автокредитов не превышает 30 тыс. шт.

Что касается тенденций, которые отметили эксперты на этом рынке, то на данном этапе стоит говорить о том, что большинство автокредитов по-прежнему выделяется на новые автомобили (около 80%). Тем не менее, уже есть финансовые учреждения, которые специализируются преимущественно на кредитовании автомобилей с пробегом. Еще один важный тренд 2019 года - более 87% всех автокредитов выдавались банками-участниками без подтверждения дохода (упрощение процедуры выдачи).

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