Русфинанс Банк снизил ставки на автомобили Opel

Русфинанс Банк снизил ставки на автокредиты для клиентов бренда Opel, который входит в Группу PSA и недавно вернулся на российских рынок. Так, для покупателей кроссовера Grandland X и микроавтобуса Zafira Life кредитные ставки начинаются от 3,9% и 4,9% годовых соответственно, сообщает пресс-служба Русфинанс Банка.

Напомним, кроссовер Opel Grandland X доступен в трех комплектациях – Enjoy, Innovation и Cosmo – по цене о 1 млн 799 тыс. рублей до 2 млн 199 тыс. рублей. Вне зависимости от комплектации автомобиль предлагается с 1,6-литровым турбодвигателем мощностью 150 л.с., работающим в паре с 6-ступенчатой АКП.

Пассажирский микроавтобус Zafira Life для российского рынка доступен в комплектации Innovation с двумя вариантами длины кузова (M и L) стоимостью 2 млн 549 тыс. 900 рублей и 2 млн 599 тыс 900 рублей соответственно, а также в комплектации Cosmo с длинным кузовом (L) за 2 млн 999 тыс. 900 рублей. Opel Zafira Life в любом оснащении оборудован дизельным 2,0-литровым двигателем (2.0HDi) на 150 л.с. и 6-ступенчатой автоматической коробкой передач.

Изначально партнерами Opel будут 11 дилеров в 8 российских городах, в числе которых Москва, Санкт-Петербург, Нижневартовск, Ростов-на-Дону, Нижний Новгород, Рязань, Тюмень и Ставрополь. Это число удвоится уже в нынешнем году и будет расти дальше. По количеству дилеров Opel лидирует Москва, следом Санкт-Петербург с двумя центрами и по одному дилеру в остальных городах России.

Полный список дилеров Opel (и не только Opel) по городам РФ смотрите на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».