Правительство утвердило законопроект по индивидуализации ОСАГО

Комиссия правительства по законопроектной деятельности одобрила положительное заключение на депутатский законопроект о реформе ОСАГО. Об этом сообщил в ходе заседания комитета Госдумы по финансовому рынку глава комитета Анатолий Аксаков. Напомним, документ, внесенный на рассмотрение в конце 2019 года, предполагает индивидуализацию тарифов, в том числе введение коэффициента за неоднократные грубые нарушения правил дорожного движения, сообщает пресс-служба Информационного проекта «ОСАГО: общественная экспертиза».

По сравнению с законопроектом, который разработал Минфин, депутатский вариант не предполагает поэтапное расширение тарифного коридора. Кроме того, депутаты исключили норму об отмене коэффициента территории и надбавку за мощность двигателя, увеличение лимита выплат до 2 млн рублей. По подсчетам А.Аксакова, принятие новых депутатских поправок не повлечет роста тарифов более чем на 4-5%.

Напомним, переход к более индивидуальному тарифу начался в 2019 году. В начале прошлого года тарифный коридор, в рамках которого страховщики устанавливают базовые ставки на полис, расширился на 20% в обе стороны. Коэффициентов, учитывающих возраст и стаж водителя, стало 58 вместо прежних четырех. В результате старшие и опытные водители получили дополнительные скидки. Также изменился коэффициент бонус-малус, учитывающий аварийность. Теперь он рассчитывается ежегодного в единый день, что позволяет упростить проверку данных и исключить потерю истории вождения. Раньше он присваивался с покупкой нового полиса, что могло привести к тому, что некоторые аккуратные водители утрачивали свои скидки.

По данным Российского союза автостраховщиков (РСА) за прошлый год с момента начала реформы цена на ОСАГО снизилась на 5%. Глава РСА Игорь Юргенс считает, что тарифный коридор дает страховщикам возможность более гибкого применения тарифа, что способствует усилению конкуренции на страховом рынке. Конкуренция, в свою очередь, влечет за собой улучшение качества сервиса и снижение цен.

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