В 2019 году в РФ было продано новых автомобилей на 2,5 трлн рублей

По оценке аналитического агентства «АВТОСТАТ», за весь 2019 год на покупку новых легковых автомобилей россияне потратили 2 трлн 540 млрд рублей. Это на 5,6% больше, чем в 2018 году, и к тому же является рекордным показателем за всю историю.

Как отмечают эксперты агентства, рост емкости рынка в денежном выражении связан с увеличением средневзвешенной цены, показатель которой, напомним, вырос на 8,2%. При этом продажи новых автомобилей за это время снизились на 2,3%.

Примерно десятая часть всей емкости рынка по итогам 2019 года пришлась на машины отечественных марок – 240 млрд рублей. Соответственно, на покупку иномарок было затрачено 2 трлн 300 млрд рублей, что чуть превышает 90% общей емкости.

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