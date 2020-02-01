АВТОСТАТ | В 2019 году средневзвешенная цена нового автомобиля выросла на 8,2%

В 2019 году средневзвешенная цена нового автомобиля выросла на 8,2%

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В 2019 году средневзвешенная цена нового автомобиля выросла на 8,2%

Обзор рынка легковых автомобилей в России
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Согласно оценке аналитического агентства «АВТОСТАТ», по итогам прошлого года средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в России составила 1 млн 556 тыс. рублей. Это на 8,2% больше, чем в 2018 году.

При этом средневзвешенная цена иномарки за отчетный период достигла 1 млн 820 тыс. рублей (+9%), а отечественного автомобиля – 665 тыс. рублей (+6,1%).

Отметим, что средневзвешенная цена рассчитывалась на основе средних значений рекомендованных дистрибьютором цен и объемов продаж по каждой модели с учетом модификаций (объем двигателя, привод, трансмиссия, кузов).

Более подробная информация о средневзвешенных ценах новых машин содержится в «Обзоре автомобильного рынка России», подготовленном аналитическим агентством «АВТОСТАТ».

, источник: АВТОСТАТ

Теги: авторынок россии легковые автомобили иномарки средневзвешенные цены отечественные марки

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