РГС Банк запустил кредитные программы для сегмента автобизнеса

РГС Банк обновил линейку кредитных программ для бизнеса. Локомотивными продуктами стали «Финансирование склада» и «Мультибренд», разработанные специально для компаний из сферы автобизнеса: автопроизводителей, дистрибьюторов, дилеров и сервисных компаний, сообщает пресс-служба РГС Банка.

Широкая сеть отделений в рамках кредитования бизнеса представлена уже более чем в 70 городах присутствия, во всех значимых для автобизнеса субъектах РФ. Для корпоративных клиентов также разработано комплексное продуктовое предложение по РКО, дополнительные сервисы и программы лояльности в рамках долгосрочного сотрудничества.

«Обслуживание предприятий из сферы автобизнеса является приоритетом РГС Банка в рамках новой бизнес-стратегии. И планы в этом направлении у банка достаточно амбициозные: в связи с тем, что специально разработанные продукты пользуются спросом у клиентов, корпоративный кредитный портфель только за последний квартал 2019 года увеличен в три раза и со следующего года мы продолжим его наращивать темпами, опережающими рынок», – заявила директор по корпоративному бизнесу РГС Банка Анна Гордеева.

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