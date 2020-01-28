ВТБ в 2019 году реализовал по госпрограммам «Первый / Семейный автомобиль» более 17 тыс. машин

ВТБ в рамках госпрограмм «Первый...» и «Семейный автомобиль» в 2019 году помог клиентам приобрести более 17 тыс. машин на 8 млрд рублей. По статистике банка около 60% автокредитов с господдержкой, выданных заемщикам ВТБ в прошлом году, были оформлены по программе «Семейный автомобиль», при этом средняя стоимость транспортного средства составила порядка 800 тыс. рублей, сообщает пресс-служба кредитной организации. Лидерами продаж как по госпрограммам, так и в целом по автокредитам ВТБ стали LADA, Hyundai, KIA и Renault – на них приходится около 85% всех продаж в рамках госсубсидирования и 50% по всем выдачам ВТБ.

Между тем, с января 2020 года ВТБ приступил к выдаче кредитов в рамках государственной программы льготного автокредитования «Первый» и «Семейный автомобиль». Условия субсидирования распространяются на семьи с двумя и более несовершеннолетними детьми, а также на граждан, впервые приобретающих транспортное средство. Оформить кредит в ВТБ можно по ставке от 3,5% годовых и одновременно с этим получить дополнительную скидку в размере 10% (25% – для Дальневосточного федерального округа) от стоимости приобретаемого автомобиля.

Льготное кредитование распространяется на новые автомобили 2019-2020 гг. выпуска (при этом ПТС/ЭПТС должен быть выдан не ранее 01.12.2019 г.), максимальной стоимостью не более 1 млн рублей, марок LADA, УАЗ, ГАЗ, KIA, Hyundai и Renault. Клиенты, приобретающие транспортное средство в кредит, получают скидку в размере 10% от стоимости приобретаемого автомобиля. Для жителей Дальневосточного федерального округа размер субсидии составляет 25%. Оформление кредита доступно по двум документам без подтверждения дохода и занятости. Максимальный срок кредита составляет 60 месяцев.

Как заявили агентству «АВТОСТАТ» в пресс-службе ВТБ, в банке ожидают, что с учетом того, что программа действует уже не первый год, спрос на госпрограмму в 2020 году будет равномерным и это не приведет к ее окончанию в ближайшие месяцы.

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