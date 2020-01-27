Каждый второй автомобиль BMW продается в кредит

По итогам 2019 года порядка 50% автомобилей BMW в России были приобретены с помощью кредитных средств. Об этом агентству «АВТОСТАТ» сообщил генеральный директор BMW Group Россия Штефан Тойхерт, отметив, что доля проникновения кредитных продаж через кэптивный BMW Банк составляет 30%.

Кроме того, каждый третий новый автомобиль BMW продается по смехе trade-in, при этом у некоторых дилеров эта доля доходит до 70%. В целом, по словам Штефана Тойхерта, в компании видят большой потенциал в развитии продажах автомобилей с пробегом, поскольку, как показывает мировой опыт, это направление является залогом финансового успеха в автомобильном бизнесе.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в 2019 году российские дилеры BMW реализовали 41520 автомобилей – на 17% больше, чем годом ранее. Таким образом, Россия второй год подряд остается для BMW Group рынком №1 по темпам роста продаж в мире. Более 60% в объеме реализации пришлось на SUV-модели.

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