АВТОСТАТ | Определены самые популярные модели российского автолизинга

Определены самые популярные модели российского автолизинга

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Определены самые популярные модели российского автолизинга

База лизинговых сделок транспортных средств во всех регионах РФ за 2019 год.
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В ходе подготовки ежемесячного обзора «База лизинговых сделок транспортных средств во всех регионах РФ за 2019 год» эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» определили, какие модели являются самыми популярными при покупке в лизинг.

Среди легковых автомобилей первенствует LADA Largus, на долю которого в ноябре 2019 года пришлось 8% от общего объема лизинговых сделок.

В сегменте коммерческого транспорта тоже лидируют представители отечественного автопрома. Так, у LCV самой популярной моделью, которую берут в лизинг, является GAZ Gazelle NEXT (доля – 33%), а у грузовиков – это КАМАЗ-5490 (7%). Среди автобусов же самым востребованным в лизинге оказывается ПАЗ-3204 (23%).

Напомним, ранее эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» выяснили, что число лизинговых сделок по автотранспорту в ноябре составило 19 тысяч.

Быстро узнать актуальную стоимость автомобиля на рынке – с помощью калькулятора «Оценка авто».

, источник: АВТОСТАТ

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