АВТОСТАТ | В ноябре было совершено 19 тысяч лизинговых сделок по автотранспорту

В ноябре было совершено 19 тысяч лизинговых сделок по автотранспорту

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В ноябре было совершено 19 тысяч лизинговых сделок по автотранспорту

База лизинговых сделок транспортных средств во всех регионах РФ за 2019 год.
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В ходе подготовки ежемесячного обзора «База лизинговых сделок транспортных средств во всех регионах РФ за 2019 год» эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» выяснили, что по итогам ноября в лизинг было оформлено 18,9 тыс. единиц автотранспорта. Это на 10% меньше, чем в октябре.

Почти 87% от этого количества пришлось на юридические лица, соответственно, оставшиеся 13% было совершено в отношении физлиц.

Примерно 60% лизинговых сделок в ноябре оформлено в сегменте легковых машин. Каждая четвертая сделка (24,8%) пришлась на грузовики, 13% - на LCV, а оставшиеся 2,5% - на автобусы.

Полная информация по всем лизинговым сделкам в различных субъектах России, в том числе в Республике Крым и Севастополе, содержится здесь.

, источник: АВТОСТАТ

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