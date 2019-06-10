Renault Logan появился в новой программе Яндекс.Такси

Компания Renault Россия принимает участие в новой программе Яндекс.Такси и ВТБ Лизинг для таксопарков. Для участия в программе «Мой Таксопарк» владельцы таксопарков из Москвы и регионов смогут подавать заявки в Яндекс.Такси и приобретать в лизинг Renault Logan с МКП или АКП по упрощенной схеме без первоначального взноса, сообщает пресс-служба французской марки. Как отмечается, это позволит значительно увеличить количество автомобилей в парках, а значит, будет способствовать более быстрому развитию бизнеса. Срок договора лизинга рассчитан на период до 3 лет.

Программа учитывает особенности бизнеса такси и предполагает упрощенный пакет документов, что позволит реализовать сделку в максимально сжатые сроки. В рамках проекта предусмотрены единые комфортные условия по финансированию и страхованию заемщиков из любого региона присутствия Яндекс.Такси или ВТБ Лизинг с выгодой до 5% от лизинговой ставки.

В настоящее время Renault Россия является одним из ведущих поставщиков автомобилей для таксопарков России, и расширение сотрудничества с Яндекс.Такси позволит компании укрепить свои лидирующие позиции в этой сфере.

«Сегодня мы наблюдаем последовательный рост корпоративного сегмента. В условиях жесткой конкуренции Renault Россия старается отвечать ожиданиям заказчиков, требования которых растут каждый год. Широкая модельная линейка, адаптированная к российским условиям эксплуатации, и выгодные финансовые предложения позволяют нам с уверенностью смотреть в будущее с точки зрения корпоративных продаж. Мы продолжим уделять особое внимание этому сегменту, так как он является одним из важных индикаторов самочувствия автомобильной индустрии», – заявили агентству «АВТОСТАТ» в пресс-службе Renault Россия.

Более подробная статистика по лизингу содержится в ежемесячном обзоре «База лизинговых сделок транспортных средств во всех регионах РФ за 2019 год», подготовленном специалистами аналитического агентства «АВТОСТАТ».