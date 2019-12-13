АВТОСТАТ | «Европлан» запустил собственную программу льготного лизинга

«Европлан» запустил собственную программу льготного лизинга

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«Европлан» запустил собственную программу льготного лизинга

База лизинговых сделок транспортных средств во всех регионах РФ за 2019 год.
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Автолизинговая компания «Европлан» запустила собственную программу льготного лизинга техники. Компания предоставляет субсидию в размере 10% от стоимости транспорта, сообщает пресс-служба «Европлана».

Условия участия в программе: аванс от 5 до 39%, срок лизинга от 35 до 60 месяцев. Программа действует во всех представительствах компании. В программе участвуют коммерческие и грузовые автомобили, автобусы, прицепы и полуприцепы, спецтехника. А кроме того, самоходная техника, на которую никогда не распространялась государственная субсидия. Ограничений по производителям или маркам нет. Отметим, что государственные программы субсидирования в 2019 году завершили свое действие.

Более подробная статистика по лизингу содержится в ежемесячном обзоре «База лизинговых сделок транспортных средств во всех регионах РФ за 2019 год», подготовленном специалистами аналитического агентства «АВТОСТАТ».

, источник: АВТОСТАТ

Теги: лизинг автолизинг льготный автолизинг льготный лизинг f&i финансы

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