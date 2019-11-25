АВТОСТАТ | На покупку новых автомобилей в РФ потрачено 2 трлн рублей

На покупку новых автомобилей в РФ потрачено 2 трлн рублей

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На покупку новых автомобилей в РФ потрачено 2 трлн рублей

Оценка финансового положения российских автовладельцев и их планы на покупку автомобиля в 2019 году
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Согласно оценке аналитического агентства «АВТОСТАТ», с января по октябрь 2019 года на покупку новых легковых автомобилей россияне потратили 2 трлн 038 млрд рублей. Это на 6% больше, чем за тот же период прошлого года.

Больше всего денег было потрачено на покупку автомобилей KIA – 255 млрд рублей, что на 10% больше, чем за 10 месяцев 2018 года. Второе место в этом рейтинге занимает Toyota, продукция которой обошлась жителям нашей страны в 212 млрд рублей (+1%). Замкнула тройку лидеров отечественная LADA с показателем 186 млрд рублей (+9%). Чуть меньше россияне потратили на автомобили Hyundai (182 млрд руб.; +10%).

Покупка машин премиальных брендов – Mercedes-Benz и BMW – вышла им в 149 млрд и 142 млрд рублей соответственно. Также за отчетный период россияне потратили довольно значительную сумму денег (более 100 млрд руб.) на покупку новых легковых автомобилей марок Volkswagen, Renault и Skoda.

Быстро узнать актуальную стоимость автомобиля на рынке – с помощью калькулятора «Оценка авто».

, источник: АВТОСТАТ

Теги: авторынок россии легковые автомобили выручка ёмкость рынка марки-лидеры f&i финансы hyundai kia lada toyota

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