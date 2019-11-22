Госпрограммы «Первый / Семейный автомобиль» будут продлены на прежних условиях

Правительство сохранило на 2020 год прежние условия для потребителей программ льготного автокредитования «Первый / Семейный автомобиль». По ним по-прежнему будут доступны только машины стоимостью не более 1 млн рублей. Размер скидок по программам также не изменится, составив 10% для всей России и 25% для Дальнего Востока. Выпадающий доход банкам компенсируется из бюджета, в котором на эти цели в 2020 году заложено 10,5 млрд рублей, пишет газета «Коммерсант».

Кроме того, чтобы автомобиль можно было приобрести по программе, его производитель должен заключить корпоративную программу повышения конкурентоспособности (КППК, перечень заключивших соглашения пока неизвестен) и набрать 1,4 тыс. баллов. В этом году по программе также действовали дополнительные требования по локализации, которые заключались в оснащении машины российским двигателем, системой «ЭРА-Глонасс» или наличии у производителя специнвестконтракта (СПИК). Сварка и окраска (минимальные условия, на которых заключались СПИК в легковом сегменте) дают автопроизводителям 900 баллов, но достичь уровня в 1,4 тыс. баллов затруднительно без производства двигателя в России, говорят участники отрасли. Результат участия в программе теперь будет оцениваться как стоимость переданной в кредит техники на рубль господдержки, причем для субсидий на ДФО введен понижающий коэффициент (0,4).

Для ранжирования банков будет оцениваться этот же показатель, рассчитанный каждым претендентом, исходя из плана – он должен быть не менее 10. При невыполнении плана разницу придется вернуть с учетом ключевой ставки. Прием заявок от банков для участия в программе продлится с 1 до 10 декабря.

Между тем, несмотря на действие госпрограмм «Первый / Семейный автомобиль», российский авторынок в нынешнем году вернулся к падению после почти двух лет роста.

Как поясняет директор по развитию компании «Рольф» Владимир Мирошников, действие программ «Первый / Семейный автомобиль» в 2019 году распространялось на очень ограниченный спектр автомобилей – с ценой до 1 млн рублей – и на ограниченную категорию покупателей. Этих программ – при их несомненной эффективности – оказалось недостаточно, чтобы вывести рынок «в плюс», хотя без них снижение рынка началось бы раньше и было бы более глубоким. По оценке компании «Рольф», сейчас переломить негативную тенденцию рынка можно только запуском целевых мер стимулирования в среднем ценовом сегменте автомобилей стоимостью от 1 до 2 млн рублей, где сохраняется отложенный спрос.

В свою очередь, руководитель направления продаж новых автомобилей ГК «Автомир» Михаил Маракушев считает, что в текущих рыночных и экономических условиях эффективность господдержки могут повысить следующие изменения: снижение процентных ставок по кредиту, расширение возможностей льготных программ: кредит на 7 лет, кредит без первоначального взноса, а также расширение списка моделей-участников госпрограмм за счет увеличения лимита стоимости авто до 1,5-2,0 млн рублей.

По мнению директора дивизиона Краснодар Юг автохолдинга «КЛЮЧАВТО» Александра Загорулько, может оказаться обоснованной и перспективной идея повысить ценовой лимит для автомобилей, которые подпадают под действие госпрограмм. Это позволит простимулировать интерес к ним со стороны потенциальных потребителей, расширить перечень доступных моделей авто, в том числе дорогих, но произведенных на территории России. Также можно увеличить аудиторию потенциальных кандидатов среди покупателей, смягчив барьеры входа. В дополнение к этим шагам имеет смысл заложить более крупный бюджетный лимит на поддержку и продлить период действия программ.

Подробнее об эффективности мер господдержки авторынка в текущей экономической ситуации – читайте в нашей рубрике «Вопрос эксперту».

Какие модели можно ждать на российском рынке до конца 2019-го и в 2020 году, смотрите в «Календаре новинок».