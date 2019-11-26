Вопрос эксперту: «Какие меры господдержки спасут авторынок России?»

Несмотря на действие госпрограмм «Первый / Семейный автомобиль», российский авторынок в нынешнем году вернулся к падению после почти двух лет роста. Какие меры господдержки способны обеспечить рост продаж новых автомобилей в текущей экономической ситуации? И при каких условиях российский авторынок может вернуться к естественному росту? С этими вопросами мы обратились к ведущим автомобильным дилерам.

Владимир Мирошников, директор по развитию, компания «Рольф»:

- Действие программ «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» в 2019 году распространялось на очень ограниченный спектр автомобилей – с ценой до 1 млн рублей – и на ограниченную категорию покупателей. Этих программ – при их несомненной эффективности – оказалось недостаточно, чтобы вывести рынок «в плюс», хотя без них снижение рынка началось бы раньше и было бы более глубоким.

По нашей оценке, сейчас переломить негативную тенденцию рынка можно только запуском целевых мер стимулирования в среднем ценовом сегменте автомобилей стоимостью от 1 до 2 млн рублей, где сохраняется отложенный спрос.

Ранее наиболее эффективными показали себя программы субсидирования покупки автомобиля в кредит – сюда можно отнести и программы «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» с поправкой на то, что воспользоваться ими могли только определенные категории покупателей. Также на примере прежних лет хорошие результаты демонстрировали программы утилизации и субсидирования сделок по схеме трейд-ин, которые позволяли сдать дилеру старый автомобиль и приобрести новый с дополнительной выгодой.

Причина отрицательной динамики авторынка – постепенный рост цен на автомобили, этот процесс вызван объективными причинами и будет продолжаться. Следующий виток повышения цен можно ожидать уже в начале будущего года. Реальные доходы населения «не успевают» за ценами на автомобили, из-за этого некоторые покупатели вынуждены откладывать приобретение нового автомобиля или отказываться от его покупки. В то же время в России, действительно, накопился отложенный спрос, который, тем не менее, не может реализоваться без адресных мер симулирования спроса.

Михаил Маракушев, руководитель направления продаж новых автомобилей, ГК «Автомир»:

- В 2019 году мы действительно не получили ожидаемого эффекта от госпрограмм. В большей степени это связано с продолжающимся заметным удорожанием автомобилей и снижением до 1 млн рублей лимита стоимости моделей, которые подходили под действие госпрограмм. Большинство самых востребованных автомобилей просто не попадали под действие госпрограмм в 2019 году. Кроме этого, модельный ряд сужался дополнительными требованиями, например, автомобили должны оснащаться системой «ЭРА-Глонасс» и двигателем российского производства. Помимо этих ограничений, на спрос сильно влияет общая ситуация в стране – все меньше людей могут позволить себе частую замену автомобиля на новый, срок владения автомобилем в России увеличивается.

Наверное, в текущих рыночных и экономических условиях, эффективность господдержки могут повысить следующие изменения: снижение процентных ставок по кредиту, расширение возможностей льготных программ (кредит на 7 лет, кредит без первоначального взноса), а также расширение списка моделей-участников госпрограмм за счет увеличения лимита стоимости авто до 1,5 – 2 млн рублей.

Также, безусловно, среди российских потребителей востребована скидка за трейд-ин: клиент ценит безопасность и скорость сделки, охотно сдает свой старый автомобиль, получая дополнительную выгоду. В данной программе кроется большой потенциал для стимулирования спроса. Резерв скидок за утилизацию пока скорее непонятен, так как собственники таких автомобилей в настоящий момент в основном не могут позволить себе новый.

Со стороны клиентов есть постоянные запросы на использование материнского капитала для покупки автомобиля, и, если такое решение будет принято – наверняка стоит ожидать сильного оживления продаж.

Востребована поддержка и юрлиц – субсидиями по лизингу или обмену авто. Многие юрлица готовы обновить свои автопарки, если получат поддержку. Очевидно, что хороший результат возможен, только если программа будет действовать какой-то продолжительный период (полгода – год), поскольку сейчас из-за краткосрочности программ господдержки юрлица просто не успевают согласовать свои бюджеты.

Уровень роста цен на автомобили, по-видимому, достиг критической точки, когда уже даже отложенный спрос и господдержка не помогают рынку позитивно развиваться. Дилерам «падать» уже некуда: практически никто уже не зарабатывает на продаже самого автомобиля, вся прибыль идет от дополнительных услуг и послепродажного обслуживания. Производители путем демпфирования роста цен пытаются поддерживать спрос в России на новые автомобили, но запас их прочности не безграничен. По сути, изменения нужны не на уровне автобизнеса, а на уровне экономической ситуации в стране в целом. Доходы населения растут медленнее автомобильных цен.

Только улучшение благосостояния потенциальных покупателей и выгодные условия программ кредитования способны повернуть этот тренд в позитивную сторону. Как только ежемесячный платеж и первоначальный взнос по кредиту за новый автомобиль перестанут быть напряженными для бюджета потребителей – рынок вернется к росту.

Что касается перспектив рынка, то прогноз комитета автопроизводителей АЕБ на 2019 год коррелируется с общей экономической ситуацией в стране. Гипотетически, возвращение естественного роста рынка возможно не ранее 2025 года, хотя со слов некоторых оптимистов, это может случиться и ранее.

Максим Васильев, руководитель отдела продаж, «АВИЛОН. Volkswagen»:

- С учетом роста цен на автомобили, увеличение ценового диапазона моделей, попадающих под условия государственных программ, позволило бы значительно повысить продажи. Из-за ограничения по стоимости автомобиля, подходящего под условия господдержки, – 1 млн рублей –клиенты могли выбирать из достаточного узкого списка, где практически не был представлен очень популярный сегмент SUV. Мы были ограничены выбором бюджетных автомобилей: Volkswagen Polo, Hyundai Solaris, KIA Rio, Skoda Rapid, LADA Vesta, LADA Granta. Конечно, нам, как и покупателям, хотелось бы продолжения госпрограмм, поскольку видна положительная динамика выдачи автокредитов и, в связи с этим, увеличение продаж самих автомобилей. Благодаря господдержке клиентам приобретать новый автомобиль стало значительно выгоднее. Возможно, оценив все это, правительство примет решение о продлении госпрограмм и выделит для этого дополнительный бюджет.

Основной инструмент, который может простимулировать спрос на автомобили – скидки и льготные кредиты. Также помогает вывод на рынок спецверсий автомобилей, имеющих богатый набор опций за приемлемые деньги.

Российский авторынок может вернуться к естественному росту с момента улучшения финансовой стабильности наших покупателей. На сегодняшний день рост дохода населения значительно отстает от роста стоимости автомобилей, что естественным образом уменьшает с каждым годом спрос. И 2019 год тому яркий показатель.

Хотелось бы также отметить, что стоимость владения автомобилем в последние годы сильно выросла. Увеличение платных парковочных мест и их стоимости, рост цен на бензин, тарифы на полисы ОСАГО и КАСКО, стоимость обслуживания, а также активно развивающийся рынок каршеринга – все эти факторы являются «тормозами» роста продаж новых автомобилей.

Константин Авакян, руководитель проектов по бизнес-процессам, ГК «АвтоСпецЦентр»:

- Отсутствие роста продаж связано, скорее, не с особенностями конкретных госпрограмм, а с тем, что в 2019 году был существенно снижен объем средств, выделенных на господдержку авторынка. По сравнению с предыдущими двумя годами, когда авторынок демонстрировал рост, общий объем выделенных средств в разы меньше: в 2019 году было выделено 10,4 млрд рублей и еще около 10 млрд рублей – с 1 июля 2019 года, включая программу льготного автолизинга. Для сравнения: объемы выделенных средств в 2017 году составляли 68,7 млрд рублей, а в 2018-м – 34,4 млрд рублей. Также не стоит забывать, что в 2019 году произошло увеличение НДС до 20%, спровоцировавшее рост цен на автомобили, а также отсутствовала положительная динамика в отношении реальных доходов населения.

Говоря о повышении эффективности господдержки, в первую очередь имеет смысл говорить об увеличении бюджетных средств на господдержку авторынка. К сожалению, рост рынка на протяжении двух прошлых лет прервется его падением на 2 – 2,5% в 2019 году. Это говорит о том, что надежды на начало естественного роста рынка были преждевременны и без существенных мер поддержки со стороны государства сложно будет вернуться к росту в 2020 году.

Учитывая все увеличивающуюся дистанцию между ценами на новые автомобили и покупательской способностью населения, одной из наиболее эффективных мер является льготное автокредитование, в частности субсидирование части процентной ставки по автокредитам. Также чрезвычайно эффективной и действенной мерой является поддержка при сдаче старого автомобиля в процессе покупки нового (Trade-in), что, безусловно, стимулирует и ускоряет обновление парка в кризисный период. И та, и другая меры уже применялись ранее на российском рынке и демонстрировали свою эффективность в наиболее сложные для него периоды.

Когда и при каких условиях российский авторынок может вернуться к естественному росту – сложный вопрос, ответ на который можно дать только после того, как мы увидим устойчивые тренды роста в экономике страны, существенное снижение ключевой ставки ЦБ РФ и ее закрепление на этом низком уровне, а также рост реальных доходов населения и развитие малого и среднего бизнеса в стране.

Александр Загорулько, директор дивизиона Краснодар Юг, автохолдинг «КЛЮЧАВТО»:

- Возобновление в 2019 году действия государственных программ «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» оказало в целом положительное влияние на ситуацию на рынке. Одна из причин, по которым этим мерам господдержки не удалось переломить тенденцию авторынка к снижению и следующей за ним стагнации, стали, на наш взгляд, сроки проведения этих программ. Они покрыли не весь календарный год, а только его часть. Программы были возобновлены 1 июля 2019-го и завершились через три месяца, в начале октября. Произошло это в связи с тем, что бюджетный лимит на реализацию данных федеральных программ был исчерпан.

По программам «Первый / Семейный автомобиль» можно было приобрести весьма бюджетные автомобили в скромных комплектациях. Для многих потенциальных кандидатов использование возможности сэкономить на покупке машины теряет свою привлекательность, поскольку выбор сильно ограничен лимитом.

Стоит отметить, что связь между рыночной конъюнктурой и действием программ господдержки носит довольно условный характер. Снижение динамики автомобильного сегмента связано, в первую очередь, с экономической ситуацией в целом. А меры господдержки в их актуальном на сегодняшний день размере не имеют такого потенциала, чтобы перекрыть влияние на автомобильный рынок.

По нашему мнению, может оказаться обоснованной и перспективной идея повысить ценовой лимит для автомобилей, которые подпадают под действие госпрограмм. Это позволит простимулировать интерес к ним со стороны потенциальных потребителей, расширить перечень доступных моделей авто, в том числе дорогих, но произведенных на территории России. Также можно увеличить аудиторию потенциальных кандидатов среди покупателей, смягчив барьеры входа. В дополнение к этим шагам имеет смысл заложить более крупный бюджетный лимит на поддержку и продлить период действия программ.

В целом же универсальных ответов на вопрос о том, как подстегнуть спрос, не существует. Разумеется, все зависит от конкретного рынка, его насыщенности, уровня развития, от того, кто диктует условия игры. На растущем рынке, когда клиенты располагают средствами к покупке, очень хорошо работает, например, вывод новых моделей авто. Это вызывает нужный резонанс и стимулирует продажи, потому что клиенты готовы тратить деньги и делают это охотно. В период же падения рынка самое актуальное предложение, которое может сделать продавец, – это комфортная цена покупки. В этом случае на первый план выходят финансовые условия – лизинг для физических лиц, операционный лизинг (для автомобилей премиум-класса), субсидированная процентная ставка, снижение первоначального взноса по кредиту и другие. Такие инструменты актуальны для более взрослой аудитории клиентов.

Среди молодых потребителей в возрасте от 25 до 35 лет меняется философия использования автомобиля. Они все чаще предпочитают не покупать машину, а брать ее во временное пользование. Соответственно, растет популярность таких инструментов, как долгосрочная подписка на автомобиль и каршеринг.

Если говорить про перспективы возвращения авторынка к естественному росту, без государственных мер по стимулированию спроса, то считаю, что не стоит слишком торопиться с прогнозами. Ситуация на рынке в целом и конкретно в автомобильной отрасли – это отражение того, что происходит в экономике страны и с доходами населения, в частности. Рынок авто не может пойти в рост без аналогичной тенденции в экономике в широком смысле. В силу того, что доходы населения растут незначительно, а курсы валют и цены на нефть тоже весьма стабильны, российский авторынок также не демонстрирует резких скачков. Но все же лидирующие автохолдинги, крупные игроки, которые работают наиболее эффективно, способны выгодно выделяться в данных условиях. Следует учитывать, что положение дел также может изменить внешний контекст. Например, инвестиционные вливания со стороны импортеров в строительство новых автомобильных заводов или движение курсов валют.