КАМАЗ с начала года реализовал в лизинг более 4 тысяч единиц техники

Лизинговая компания «КАМАЗ» по итогам десяти месяцев 2019 года в рамках программы «Лизинг от производителя» заключила более 790 договоров на приобретение свыше 4000 единиц техники. Наибольшим спросом пользуются седельные тягачи КАМАЗ-5490 Neo, газодизельные КАМАЗ-5490, самосвалы КАМАЗ-65115 и КАМАЗ-6520, коммунальная техника на шасси «КАМАЗ», сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Напомним, что программа «Лизинг от производителя» стартовала в 2018 году. По условиям предложения клиент «КАМАЗ-ЛИЗИНГ» может приобрести автотехнику «КАМАЗ» в лизинг на особых условиях: с минимальным авансовым платежом, максимальным сроком лизинга – до пяти лет, субсидированием от производителя, полным КАСКО по беспрецедентно низкой ставке, бесплатным сопровождением и оформлением сделки, экспресс-одобрением от одного рабочего дня.

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», за десять месяцев 2019 года в России было зарегистрировано 21876 грузовых автомобилей «КАМАЗ» – это на 9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Наибольшим спросом пользуется модель КАМАЗ-43118, продажи которой составили 5218 единиц (+0,3%). КАМАЗ-5490 разошелся в количестве 4536 единиц, что на 16,9% выше показателя годичной давности. Замыкает тройку лидеров КАМАЗ-65115 с показателем 4178 реализованных машин (+10,6%).

Полная информация по лизинговым сделкам содержится в ежемесячном обзоре «База лизинговых сделок транспортных средств во всех регионах РФ за 2019 год», подготовленном специалистами аналитического агентства «АВТОСТАТ».