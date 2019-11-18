X-Leasing передала в лизинг 500 кроссоверов Nissan Qashqai компании YouDrivе

Лизинговая компания X-Leasing при поддержке «Банка «Санкт-Петербург» осуществила сделку по передаче в лизинг 500 кроссоверов Nissan Qashqai одному из крупнейших каршеринговых сервисов России – компании YouDrivе.

Стоит отметить, что кроссовер Nissan Qashqai является бестселлером Nissan на российском рынке. По итогам десяти месяцев 2019 года в России был продан 19291 автомобилей этой модели, что на 6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В результате Nissan Qashqai вошел в ТОП-25 самых продаваемых моделей на российском рынке, констатируют аналитики агентства «АВТОСТАТ».

YouDrive – платформа транспортных услуг, включающая в себя каршеринг YouDrive, шеринг такси YouDrive Business, а также маркетплейс YouDrive Pool, который позволяет запустить свой каршеринг. Собственный парк каршеринга насчитывает около 2000 автомобилей, среди которых Nissan Qashqai, Nissan X-trail, Mercedes-Benz А-класс, smart, BMW Active Tourer, BMW X2, MINI Cooper и электромобили BMW i3. Сервис работает в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Екатеринбурге. Совместно с автомобилями YouDrive Pool клиентам приложения YouDrive доступно более 3300 автомобилей.

Полная информация по лизинговым сделкам содержится в ежемесячном обзоре «База лизинговых сделок транспортных средств во всех регионах РФ за 2019 год», подготовленном специалистами аналитического агентства «АВТОСТАТ».