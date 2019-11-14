ЮниКредит Банк улучшил программу кредитования автомобилей премиум-класса

Клиенты ЮниКредит Банка снова могут воспользоваться программой кредитования «Прайм» для покупки автомобилей премиальных брендов. Условия по программе обновлены – ставки снижены до 9,8% годовых, сообщает пресс-служба кредитной организации. При этом первоначальный взнос составляет от 10%, сумма кредита – до 8 млн рублей, срок – от 3 до 7 лет.

Чтобы уменьшить ежемесячные платежи, можно воспользоваться программой «Прайм» с отсрочкой платежа. Ставка при этом также составит от 9,8% годовых, а до 45% суммы кредита можно оставить на последний платеж в конце срока кредита. Минимальный первоначальный взнос составит 20%, максимальная сумма – до 6,5 млн рублей, а срок – 3 года.

Программа «Прайм» действует для покупки новых автомобилей иностранного производства стоимостью от 2,5 млн рублей.