Россияне купили новых автомобилей на 1,8 трлн рублей

По оценке аналитического агентства «АВТОСТАТ», за 9 месяцев 2019 года на покупку новых легковых автомобилей россияне потратили 1 трлн 819 млрд рублей. Это на 6% больше, чем за тот же период прошлого года.

Как отмечают эксперты агентства, рост емкости рынка в денежном выражении связан с увеличением средневзвешенной цены, показатель которой, напомним, вырос на 8,5%. При этом продажи новых автомобилей за это время снизились на 2%.

Десятая часть всей емкости рынка по итогам января – сентября пришлась на машины отечественных марок – 179 млрд рублей. Соответственно, на покупку иномарок было затрачено 1 трлн 640 млрд рублей, что эквивалентно 90% общей емкости рынка.

О том, насколько жители нашей страны готовы к покупке машины, можно узнать из маркетингового отчета «Оценка финансового положения российских автовладельцев и их планы на покупку автомобиля в 2019 году», подготовленного аналитическим агентством «АВТОСТАТ».