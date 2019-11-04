АВТОСТАТ | Россияне купили новых автомобилей на 1,8 трлн рублей

Россияне купили новых автомобилей на 1,8 трлн рублей

200 0

Россияне купили новых автомобилей на 1,8 трлн рублей

Оценка финансового положения российских автовладельцев и их планы на покупку автомобиля в 2019 году
Все готовые отчёты

По оценке аналитического агентства «АВТОСТАТ», за 9 месяцев 2019 года на покупку новых легковых автомобилей россияне потратили 1 трлн 819 млрд рублей. Это на 6% больше, чем за тот же период прошлого года.

Как отмечают эксперты агентства, рост емкости рынка в денежном выражении связан с увеличением средневзвешенной цены, показатель которой, напомним, вырос на 8,5%. При этом продажи новых автомобилей за это время снизились на 2%.

Десятая часть всей емкости рынка по итогам января – сентября пришлась на машины отечественных марок – 179 млрд рублей. Соответственно, на покупку иномарок было затрачено 1 трлн 640 млрд рублей, что эквивалентно 90% общей емкости рынка.

О том, насколько жители нашей страны готовы к покупке машины, можно узнать из маркетингового отчета «Оценка финансового положения российских автовладельцев и их планы на покупку автомобиля в 2019 году», подготовленного аналитическим агентством «АВТОСТАТ».

, источник: АВТОСТАТ

Теги: авторынок россии легковые автомобили иномарки выручка ёмкость рынка отечественный марки f&i финансы

Новости на тему

Продажи Hyundai в РФ по итогам октября остались на уровне прошлого года

вчера, 18:09

Все новости

Статьи на тему

Geely Coolray, GE, Atlas Pro? Какие новинки будут собирать на заводе «БелДжи» (Китайские автомобили.РФ)

4 ноября 2019

Все статьи

Инфографика на тему

ТОП-10 моделей-лидеров SUV в РФ за 9 месяцев 2019 года

1 ноября 2019

Вся инфографика
Комментарии 0
Авторизируйтесь, чтобы оставить комментарий, или войдите с помощью

Продолжая работу с autostat.ru, вы подтверждаете использование сайтом cookies вашего браузера с целью улучшить предложения и сервис на основе ваших предпочтений и интересов Понятно