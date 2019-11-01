Средневзвешенная цена нового автомобиля в РФ выросла на 8,5%

Согласно оценке аналитического агентства «АВТОСТАТ», по итогам 9 месяцев 2019 года средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в России составила 1 млн 536 тыс. рублей. Это на 8,5% выше результата годичной давности.

При этом средневзвешенная цена иномарки за отчетный период достигла 1 млн 795 тыс. рублей (+9,6%), а отечественного автомобиля – 662 тыс. рублей (+6,7%).

Отметим, что средневзвешенная цена рассчитывалась на основе средних значений рекомендованных дистрибьютором цен и объемов продаж по каждой модели с учетом модификаций (объем двигателя, привод, трансмиссия, кузов).

Более подробная информация о средневзвешенных ценах новых машин содержится в «Обзоре автомобильного рынка России», подготовленном аналитическим агентством «АВТОСТАТ».