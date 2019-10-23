«КАМАЗ-ЛИЗИНГ» за 9 месяцев реализовал 3,5 тыс. автомобилей

Компаниия «КАМАЗ-ЛИЗИНГ» по итогам 9 месяцев 2019 года передала клиентам 3496 автомобилей «КАМАЗ». Также за это время клиенты компании получили в лизинг 63 автобуса и 1850 единиц прицепной техники.

Как сообщает пресс-служба КАМАЗа, чистая прибыль лизинговой компании составила 351 миллион рублей. «КАМАЗ-ЛИЗИНГу» удалось увеличить свою долю на рынке лизинга грузовой автотехники, а в рэнкинге лизинговых компаний, составленном рейтинговым агентством «Эксперт РА», «КАМАЗ-ЛИЗИНГ» занял третью позицию по объему нового бизнеса в сегменте грузового автотранспорта.

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