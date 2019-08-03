Suzuki Vitara и SX4 доступны по кредитной программе «Семейный автомобиль Suzuki»

Компания «Сузуки Мотор Рус» совместно с банками-партнерами разработала специальную кредитную программу «Семейный автомобиль Suzuki» для семей с двумя и более несовершеннолетними детьми. Они могут приобрести кроссоверы Vitara и кроссовер SX4 на специальных условиях, сообщает пресс-служба «Сузуки Мотор Рус».

По условиям программы срок кредита – до 84 месяцев, кредитная ставка от 14,3%. Скидка составляет от 100 тыс. до 260 тыс. рублей в зависимости от выбранной для приобретения модели Suzuki (Vitara или SX4). Срок рассмотрения кредитной заявки – от 30 минут. Банками-партнерами выступают ВТБ, Совкомбанк и Русфинанс банк. По предварительным итогам запуска программы, с 1 по 30 сентября 2019 года было реализовано 15 автомобилей.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам девяти месяцев 2019 года российские дилеры Suzuki реализовали 4734 автомобиля, что на 17% выше показателя за аналогичный период прошлого года. Бестселлером Suzuki в сентябре остается компактный кроссовер Vitara, который был продан в количестве 3501 экземпляра (+22%). Реализация кроссовера Suzuki SX4 в отчетный период составила 889 автомобилей (-4%).