Средняя премия по ОСАГО с начала года снизилась на 5,4%

По итогам девяти месяцев 2019 года средняя цена полиса ОСАГО снизилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 5,4% - с 5703 до 5395 рублей. При этом средняя премия для автомобилей физлиц за этот же период снизилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 3,82%, с 5579 до 5366 рублей. Средняя выплата, напротив, выросла на 2,9% - с 65,8 до 67,7 тыс. рублей, гласят данные Российского Союза Автостраховщиков (РСА).

За девять месяцев 2019 года количество заключенных договоров по ОСАГО выросло по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1,5% - с 29,31 до 29,74 млн штук. При этом сумма начисленных премий за этот же период сократилась на 4,0% - со 167,16 до 160,42 млрд рублей.

Количество заявленных убытков выросло на 5,0% - с 1,59 до 1,67 млн штук, а урегулированных - на 4,3%, с 1,57 до 1,64 млн штук. Общая сумма страховых выплат увеличилась на 7,3% - с 103,56 до 111,14 млрд рублей.

“Мы видим, что уже девять месяцев подряд после того, как начался первый этап реформы по индивидуализации тарифов ОСАГО, средняя премия снижается. Одновременно выплаты столь же неуклонно растут, однако конкуренция, серьезно усилившаяся из-за ожиданий улучшения ситуации на рынке, заставляет страховщиков продолжать снижать цены на обязательную “автогражданку”. Важно не допустить перелома ситуации в другую сторону. Мы уверены, что поправки, индивидуализирующие тариф по ОСАГО, приведут к снижению стоимости полиса для подавляющей части автовладельцев”, - заявил президент РСА Игорь Юргенс.

Напомним, 9 января 2019 года вступили в силу изменения к указанию Банка России о тарифах на ОСАГО, согласно которым тарифный коридор по обязательной “автогражданке” был расширен на 20% вверх и вниз. Кроме того, был реформирован коэффициент “возраст-стаж” - вместо 4 градаций возраста и стажа он стал включать 58 градаций. Также в соответствии с этими изменениями с 1 апреля 2019 года была проведена реформа коэффициента бонус-малус (КБМ). В тех случаях, когда у автовладельца было несколько разных значений КБМ, за ним был закреплен один, самый низкий. Кроме того, КБМ перестал “сгорать” - теперь в случае перерыва в вождении за автовладельцем сохраняется тот же КБМ, который был у него до перерыва.