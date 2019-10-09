«Каркаде» передала саратовскому партнеру Яндекс.Такси 50 седанов LADA Vesta

Лизинговая компания «Каркаде» передала компании «Автопарк-Восток», одному из самых крупных партнеров Яндекс.Такси в Саратовской области, 50 новых седанов LADA Vesta. За последний год «Каркаде» передало компании в лизинг около 100 легковых автомобилей различных марок для использования в службе такси, сообщает пресс-служба «Каркаде».

По словам представителей «Автопарк-Восток», на выбор лизинговой компании повлияли не только конкурентная цена автомобиля и удорожание (аналог ставки по кредиту в договоре лизинга), но и скорость принятия решения по заключению договора, а также оперативное реагирование на возникающие в процессе работы вопросы.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам девяти месяцев 2019 года продажи LADA Vesta на российском рынке выросли на 10% и составили 83502 автомобиля. Сегодня в это семейство входит шесть моделей: седан, седан LADA Vesta Cross, LADA Vesta SW и SW Cross, двухтопливная LADA Vesta CNG и новинка 2019 года – LADA Vesta Sport, продажи которой начались в конце января.

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