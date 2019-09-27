Автомобили Genesis доступны в кредит на специальных условиях

Совкомбанк и компания «Хендэ Мотор СНГ» объявили о партнерстве в рамках финансовой программы Genesis Finance. Теперь в каждом из 40 дилерских центрах Genesis можно приобрести автомобили в кредит на выгодных условиях, сообщает пресс-служба Совкомбанка.

Клиентам банка доступно приобретение автомобилей Genesis по ставке от 11,3% и первоначальным взносом от 0%. Максимальная сумма кредита по данному предложению составляет 4,9 млн рублей, срок – до 6 лет. Для оформления кредита клиенту необходимо иметь при себе лишь паспорт, а срок принятия Банком решения по кредитной заявке не превышает 1 часа.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам девяти месяцев 2019 года российские дилеры Genesis реализовали 1563 автомобиля, что на 25% больше по сравнению с прошлом годом. Напомним, на российском рынке Genesis и первая модель бренда – седан G90 – были презентованы в августе 2016 года. При этом с июня нынешнего года в России доступен обновленный седан Genesis G90, который доступен в двух вариантах колесной базы: стандартной и удлиненной (G90 L). Цены на новинку варьируются от 4 млн 690 тыс. рублей до 6 млн 860 тыс. рублей. С марта 2017-го у дилеров Genesis появился полноприводный седан G80, который предлагается по цене от 2 млн 790 тыс. рублей. А в апреле прошлого года бренд Genesis представил на российском рынке спортивный седан G70, ставший самой доступной моделью бренда. В базовой версии G70 можно приобрести по цене 2 млн 189 тыс. рублей.

Как сообщалось ранее, до конца 2021 года модельный ряд Genesis будет насчитывать шесть моделей, включая кроссовер и спортивное купе.

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