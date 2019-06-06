Haval запускает собственную кредитную программу

Компания «Хавейл Мотор Рус» запускает собственную программу поддержки продаж Haval Finance. Воспользовавшись программой Haval Finance, клиент может приобрести новые кроссоверы и внедорожники Haval в кредит на специальных условиях кредитования банков-партнеров Haval Finance, со сниженной процентной ставкой. Минимальная ставка кредита может составлять всего 0,01% , а первоначальный взнос – быть нулевым. Кредиты оформляются на срок от 12 до 84 месяцев, сообщает пресс-служба Haval. Партнерами программы Haval Finance выступают Совкомбанк, ЮниКредит Банк и Сетелем банк.

Также в рамках программы Haval Finance клиент может получить дополнительную выгоду при приобретении новых кроссоверов и внедорожников Haval за счет снижения розничной цены на автомобиль, приобретаемый по лизинговой схеме. Список лизинговых компаний при этом не ограничен. При приобретении моделей Haval H2 и Н6 выгода составляет 50 тыс. рублей, Haval H9 – 80 тыс. рублей, Haval F7 – 120 тыс. рублей.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам девяти месяцев 2019 года российские дилеры Haval реализовали 7024 кроссоверов и внедорожников марки, что в 3,8 раза больше по сравнению с прошлым годом.

На сегодняшний день модельная линейка Haval в России представлена компактным кроссовером H2, среднеразмерным кроссовером Н6, полноразмерным рамным внедорожником Н9 и новым кроссовером Haval F7, потенциальным бестселлером марки. В ближайшем будущем в России также планируется наладить выпуск еще одной новинки – молодежного кроссовера в кузове купе Haval F7x.

Какие модели можно точно ждать на российском рынке в 2020 году – смотрите в «Календаре новинок».