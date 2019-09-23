Коммерческие автомобили Peugeot и Citroen доступны в лизинг на специальных условиях

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Коммерческие автомобили Peugeot и Citroen доступны в лизинг на специальных условиях

Обзор автомобильного рынка России
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Группа PSA и Росбанк Лизинг запустили в России совместную лизинговую программу Peugeot Leasing и Citroen Leasing с рядом особых преимуществ.

Так, лизинг коммерческих моделей Peugeot Traveller, Expert, Boxer и Citroen SpaceTourer, Jumpy, Jumper стал еще доступнее – покупка указанных автомобилей в лизинг возможна без предоставления финансовой отчетности при авансовом платеже от 25%, сообщает пресс-служба Группы PSA. При пятилетнем сроке договора лизинга от провайдера официальной лизинговой программы Росбанк Лизинг ежемесячный платеж за новый Peugeot Expert составит всего 19315 рублей, а при приобретении Citroen Jumper платеж будет равен 23334 рублям. Дополнительным преимуществом совместного предложения также являются сниженные процентные ставки, доступные для всех клиентов Peugeot и Citroen.

Программа запущена во всех регионах присутствия Росбанка. В программе лизинга также участвуют и другие модели брендов Peugeot и Citroen. Программа лизинга действует до 31 декабря 2019 года с дальнейшей пролонгацией по обновленным условиям.

, источник: АВТОСТАТ

Теги: легкие коммерческие автомобили лизинг спецпредложения f&i финансы citroen peugeot psa peugeot citroen

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