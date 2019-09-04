На покупку новых автомобилей в России потрачено более 1,5 трлн рублей

сегодня, 08:30 429 0

На покупку новых автомобилей в России потрачено более 1,5 трлн рублей

Оценка финансового положения российских автовладельцев и их планы на покупку автомобиля в 2019 году
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По оценке аналитического агентства «АВТОСТАТ», с января по август 2019 года на покупку новых легковых автомобилей россияне потратили 1 трлн 589 млрд рублей. Это на 7% больше, чем за тот же период прошлого года.

Восьмая часть от этой суммы была потрачена на покупку машин корейской марки KIA, что соответствует 200 млрд рублей. Второе место в данном рейтинге занимает японская Toyota, продукция которой обошлась жителям нашей страны в 165 млрд рублей. На третьем находится отечественная LADA с показателем 147 млрд рублей.

Немного уступает ей корейский бренд Hyundai, на покупку новых легковых автомобилей которого россияне потратили 142 млрд рублей. Замыкает пятерку лидеров здесь немецкий Mercedes-Benz (116 млрд рублей). Также более 100 млрд рублей за 8 месяцев текущего года было потрачено на продукцию немецких марок BMW и Volkswagen.

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, источник: АВТОСТАТ

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