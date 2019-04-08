FAW объявил скидки на кроссовер Besturn X80

Компания FAW разработала специальные предложения на кроссовер FAW Besturn X80: автомобиль 2018 года выпуска можно приобрести со скидкой в 300 тыс. руб. Итоговая стоимость машины в комплектации Basic MT с учетом всех скидок и акций составит 849 тыс. рублей, сообщает пресс-служба китайской марки. В частности, при сдаче в Trade In официальному дилеру FAW автомобилей FAW или машин любых других марок предоставляется скидка в размере 150 или 100 тыс. рублей соответственно. Кроме того, акция FAW Finance позволяет приобрести Besturn X80 2018 года в кредит без привязки к конкретному банку со скидкой в 100 тыс. рублей. Одновременно действует специальная скидка на машины 2018 года в размере 50 тыс. рублей.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в августе российские дилеры FAW реализовали 175 автомобилей – на 43% больше, чем годом ранее. Такой рост в компании связывают с выходом на рынок нового компактного кроссовера Besturn Х40, на который в прошлом месяце пришлось 40% продаж FAW. Ранее марка FAW была представлена в России только среднеразмерным кроссовером Besturn Х80. По итогам восьми месяцев 2019 года продажи FAW в нашей стране составили 750 машин, что на 23% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. Всего по итогам 2019 года FAW планирует реализовать на российском рынке около 1,5 тыс. автомобилей, превысив показатели прошлого года (1417 машин).

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