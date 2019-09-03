CTRL Лизинг передала 100 автомобилей «Делимобиль» и Uber

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Компания CTRL Лизинг расширяет партнерство c сервисом поминутной аренды «Делимобиль» и агрегатором такси Uber. В ходе реализации последних сделок компания передала в лизинг в общей сложности 100 новых автомобилей, которые пополнили парки партнеров, сообщает пресс-служба CTRL Лизинг.

Так, CTRL Лизинг в рамках сделки с «Делимобиль» передала 50 компактных хэтчбеков Fiat 500, которые были предоставлены в распоряжение столичных пользователей сервиса. Также CTRL Лизинг поставила 50 автомобилей KIA Rio крупнейшему таксомоторному сервису Uber. Автомобили уже в базовой комплектации имеют телематическое оборудование, которое позволяет следить за безопасностью вождения, а также контролировать техническое состояние транспортного средства.

Как отмечается, для CTRL Лизинг, одного из лидеров на рынке долгосрочной аренды легковых автомобилей и коммерческого транспорта, расширение партнерства с крупнейшими операторами такси и каршеринга – это стратегическое направление, которое развивает и продвигает концепцию мобильности как сервиса (MaaS). 

«Мы стали первым финансовым провайдером, обеспечивающим экосистему MaaS, которая предполагает отказ от собственных автомобилей и позволяет оптимизировать транспортные потоки в мегаполисах. Благодаря такому инструменту как лизинг, b2b сегмент, в частности каршеринг и такси, может сократить расходы на покупку автомобилей и сделать шеринговые сервисы еще более доступными для жителей городов», – отмечает исполнительный директор CTRL Лизинг Александр Усов.

О том, какие еще компании присутствуют на рынке автолизинга, можно узнать в специальном отчете «База лизинговых сделок во всех регионах России», подготовленном аналитическим агентством «АВТОСТАТ».

, источник: АВТОСТАТ

Теги: лизинг такси каршеринг f&i финансы fiat 500 kia rio

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