Skoda объявила скидки на свои модели в сентябре

Компания Skoda Auto Россия разработала специальные условия на покупку автомобилей марки в сентябре.

Так, покупатели внедорожника Skoda Kodiaq получат выгоду до 206,5 тыс. рублей, а будущие владельцы Superb – до 215 тыс. рублей, сообщает пресс-служба чешской марки. При приобретении модели Octavia и компактного лифтбека Rapid экономия составит до 162,4 тыс. рублей и до 128,1 тыс. рублей соответственно.

В сентябре для покупателей Skoda продолжают действовать выгодные проценты по классическому кредиту и кредиту Simply Clever. Для Superb и Kodiaq минимальная ставка останется прежней – от 8,9% и 6,9% соответственно, а первоначальный взнос для обеих моделей составит от 15%. Для Rapid и Octavia предусмотрена сниженная ставка от 3% при первоначальном взносе от 50%. Кроме того, при покупке моделей Octavia и Kodiaq действует акция с тарифом по страхованию КАСКО 3%.

Также по-прежнему актуальна программа Утилизация/Трейд-ин, участники которой могут получить выгоду до 130 тыс. рублей, в зависимости от сдаваемого автомобиля. Предложение действует для всего модельного ряда Skoda 2019 года выпуска.

Напомним, по итогам семи месяцев 2019 года российские дилеры Skoda реализовали 47135 автомобилей, что на 10% выше показателя за аналогичный период прошлого года. Бестселлером марки на российском рынке в отчетный период остается компактный лифтбэк Rapid – на нем остановили свой выбор 19993 покупателя (+1%). Второе место занимает Skoda Octavia с показателем 13356 проданных автомобилей (-3%). Замыкает тройку бестселлеров марки внедорожник Kodiaq, чьи продажи составили 12924 единицы (рост в 2,4 раза).

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», компания Skoda в третьем квартале 2019 года планирует начать продажи в России обновленного Superb. На четвертый квартал запланирован старт российских продаж кроссовера Karoq.

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