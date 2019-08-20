Changan запустил программы поддержки клиентов в России

Компания Changan Motors Rus запустила в России программы поддержки клиентов: Trade-in (обновленная кампания) и Changan Finance.

В рамках программы Trade-in автовладелец может сдать свой автомобиль и получить дополнительную скидку на приобретение автомобиля Changan. Данная программа актуальна у официальных дилеров Changan до 30 сентября 2019 года и распространяется на все модели.

Так, при сдаче в Trade-in автомобиля Changan скидка для клиента составит 50 тыс. рублей при покупке нового кроссовера CS35, 100 тыс. рублей – при покупке нового CS75 (4x2), 80 тыс. рублей – при покупке нового CS75 (4х4) или CS35 Plus. При сдаче в Trade-in автомобиля другого бренда (не Changan) скидка для клиента составит 40 тыс. рублей при покупке нового кроссовера CS35, 80 тыс. рублей – при покупке нового CS75 (4x2), 50 тыс. рублей – при покупке нового CS75 (4х4), 40 тыс. рублей – при покупке нового CS35 Plus.

Кроме того, в августе Changan Motors Rus официально объявила о старте программы Changan Finance, в рамках которой каждый автолюбитель может приобрести в кредит новый автомобиль марки Changan по сниженной процентной ставке. Сумма кредита на автомобиль Changan должна быть не менее 100 тыс. рублей и актуальна программа до 31 декабря 2019 года включительно. При заключении сделки автовладелец может выбрать одного из банков-партнеров программы Changan Finance: «ЮниКредит Банк», «Кредит Европа Банк», «ВТБ24».

«Программа Changan Finance – это возможность для наших клиентов купить новый автомобиль в кредит по более выгодной ставке. В таком случае, мы, как производитель, компенсируем часть процентов за клиента банку», – отметил директор по продажам Changan Motors Rus Александр Кулагин.

Напомним, в настоящее время марка Changan представлена в России двумя кроссоверами – полноразмерным CS75 и субкомпактным CS35. В июле российские дилеры Changan начали продажи кроссовера Changan CS35 Plus. Стоимость новинки начинается от 969 тыс. 900 рублей (с учетом акций).

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам семи месяцев 2019 года российские дилеры Changan реализовали 724 автомобиля – это на 18% меньше, чем годом ранее.

Какие модели Changan представлены на российском рынке смотрите на сайте Цена Авто.