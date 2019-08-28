МС Банк Рус в 1 полугодии вошел в ТОП-8 российских банков по объему портфеля розничных автокредитов

Согласно рейтингу российских автокредитных банков по итогам первого полугодия 2019 года, составленного сайтом banki.ru, по объему портфеля розничных автокредитов на 1 июля 2019 года МС Банк Рус занял 8 место с результатом 23,9 млрд рублей, таким образом рост составил 58% по отношению к размеру портфеля в первом полугодии 2018 года. По рейтингу банков с наименьшей долей просроченной задолженности в портфеле розничных автокредитов на 1 июля 2019 года МС Банк Рус занял 6 место с результатом 1,13%. По объемам выданных кредитов на приобретение автомобиля за первую половину 2019 года МС Банк Рус также вошел в десятку лидеров (7 место) с объемом выданных кредитов в 9,8 млрд рублей, сообщает пресс-служба кредитной организации.

Как заявил председатель правления МС Банк Рус Саваии Норихиро, банк будет продолжать наращивать темпы роста кредитных продаж в 2019 году с помощью предоставления конкурентных кредитных продуктов и посредством цифрового преобразования бизнеса.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», за шесть месяцев 2019 года МС Банк Рус выдал 10303 автокредита, из которых 6431 (62,4%) – это кредиты на новые автомобили Mitsubishi, 3872 (37,6%) – на автомобили с пробегом. Таким образом, проникновение банка в продажи новых автомобилей Mitsubishi составило 33%, то есть каждый третий новый автомобиль Mitsubishi продавался через МС Банк Рус. Таких высоких результатов удалось достичь, в том числе, благодаря тесному сотрудничеству с официальным дистрибьютором автомобилей Mitsubishi в России – компанией «ММС Рус». Например, в первом полугодии клиентам предлагалась специальная кредитная программа «0% на 3 года» на приобретение ключевых моделей Mitsubishi Outlander и Mitsubishi Pajero Sport. Наибольшее количество кредитов было выдано в кооперации с крупнейшим дилерским холдингом ГК «Рольф».

Сколько сейчас может стоить трехлетний Mitsubishi Outlander (или другой автомобиль с пробегом), можно узнать за одну минуту с помощью калькулятора «Оценка авто».