На программы льготного автокредитования и лизинга выделены дополнительные 3 млрд рублей

Правительство утвердило выделение 3 млрд рублей дополнительных субсидий на льготный лизинг и приобретение автомобилей, следует из текста официального распоряжения. В соответствии с документом, правительство выделит из резервного фонда 1 млрд рублей Минпромторгу на субсидирование договоров лизинга, заключенных в 2018-2020 гг. В текущем году предполагается обеспечить реализацию не менее 2,3 тыс. машин, пишет агентство "Финмаркет".

Также 2 млрд рублей будет выделено на субсидирование кредитов на автомобили, выданных за тот же период. В рамках данной суммы предполагается реализовать 22,2 тыс. автомобилей до конца 2019 года.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», с 1 июля Минпромторг России возобновил действие госпрограмм льготных покупок автомобилей, на которые ранее из федерального бюджета было выделено 10 млрд рублей: 6 млрд рублей на льготное автокредитование и 4 млрд – на льготный автолизинг. По оценкам ведомства, благодаря дополнительному финансированию удастся простимулировать продажу более 75 тыс. автомобилей на льготных условиях.

Напомним, в текущем году на эти меры господдержки ранее уже было выделено 10,4 млрд рублей, что позволило простимулировать продажу более 63 тыс. автомобилей. В рамках «Семейный автомобиль» и «Первый автомобиль» покупатели получают выгоду 10% на приобретение нового автомобиля в кредит. Для жителей Дальневосточного федерального округа объем скидки составляет 25%. Право на участие в программах получают граждане Российской Федерации, имеющие двух или более несовершеннолетних детей или оформляющие автомобиль в собственность впервые. К участию в программах допущены только автомобили, произведенные не ранее января 2019 года на территории Российской Федерации, оборудованные двигателем российского производства (либо выпущен в рамках СПИК) и системой «ЭРА-ГЛОНАСС». Максимальная стоимость участвующих в государственных программах автомобилей составляет 1 млн рублей.

Как заявила агентству «АВТОСТАТ» заместитель начальника управления розничных продаж АО «ТАТСОЦБАНК» Дина Бредихина, запущенная в этом году госпрограмма позволяет нарастить кредитный портфель в рамках автокредитования, сфокусироваться на поддержке социально приоритетных слоев населения при приобретении автомобилей наиболее массового сегмента в кредит.

Какие автомобили попадают под действие госпрограмм - смотреть на сайте «Цена Авто».